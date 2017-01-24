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  • 24.01, 14:47
Сыщики сообщили подробности убийства семьи с детьми в Хабаровске. расследование, убийства и покушения, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сыщики сообщили подробности убийства семьи с детьми в Хабаровске

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Сыщики сообщили подробности убийства семьи с детьми в Хабаровске

Сыщики сообщили подробности убийства семьи с детьми в Хабаровске

Сыщики сообщили подробности убийства семьи с детьми в Хабаровске

    Подозреваемого в жестоком убийстве семьи задержали полицейские. Павел Иванов, как считают следователи, поджег частный дом, в котором находилась его мать, жена и двое детей.

    Улик против главы семьи более чем достаточно. К примеру, микроавтобус Иванова каким-то странным образом оказался на пути пожарных. Как считают следователи, именно он устроил поджог. И сделал все, чтобы спасатели не смогли проехать к пылающему дому.

    Уже появилось первое фото после задержания Павла Иванова. Мужчина на полу, в наручниках. Его искали несколько часов. Уже точно известно, что помочь семье во время пожара он даже не пытался. Вместо этого скрылся.

    Один из главных вопросов — почему мужчина устроил поджог и как так вышло, что на телах погибших обнаружены ранения. Скорее всего, считают сыщики, глава семьи сначала расправился с женой и детьми, а после, чтобы скрыть улики, спалил все дотла. Первыми, почувствовав запах гари, забили тревогу соседи. Пытались помочь, но пламя было настолько сильным, что было уже поздно.

    Информация о личности Иванова довольно противоречивая. Одни соседи говорят, что он был хорошим семьянином, занимался строительством. Другие заявляют, что Иванов — человек конфликтный, а свою агрессию выплескивал на жену и детей.

    Следователи возбудили дело по статье «Убийство». Вероятно, в ближайшее время Павлу Иванову могут быть предъявлены обвинения. Если следователи не найдут новых улик, указывающих на другие обстоятельства. По сообщениям правоохранителей, они рассматривают сразу несколько версий.

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