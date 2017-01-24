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  • 24.01, 11:45
Подозреваемого в убийстве своей семьи мужчину задержали в Хабаровске. дети и подростки, пожары, убийства и покушения, Хабаровск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Подозреваемого в убийстве своей семьи мужчину задержали в Хабаровске

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Подозреваемого в убийстве своей семьи мужчину задержали в Хабаровске

Подозреваемого в убийстве своей семьи мужчину задержали в Хабаровске

Подозреваемого в убийстве своей семьи мужчину задержали в Хабаровске

    Мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены, двоих детей и бабушки, задержали в Хабаровске.

    Как сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю, сейчас с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.

    Из сообщения СУ СК РФ по Хабаровскому краю: «Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью».

    Напомним, ранее стало известно об убийстве семьи из четырех человек в Хабаровске — 83-летней бабушки, 33-летней матери и двоих детей 2014 и 2015 годов рождения. Тела с признаками насильственной смерти нашли в частном доме после того, как потушили пожар. На то, чтобы справиться с огнем, понадобилось более трех часов. Следователи считают, что преступник поджег дом, чтобы скрыть следы убийства. О том, что это был поджог, говорят и соседи.

    Заместитель руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Александр Бачурин еще до задержания возможного убийцы сообщил, что следствие не располагает информацией о том, что он наблюдался в психиатрической больнице, как сообщалось ранее.

    Александр Бачурин: «Следствие установило, что погибшие — члены одной семьи, их фамилия Ивановы. Сейчас идет поиск Павла Николаевича Иванова 36 лет, который был мужем погибшей молодой женщины. Пожилая женщина была его бабушкой. У нас нет информации, что мужчина наблюдался в психиатрической больнице. Со слов соседей, у него когда-то были проблемы с алкоголем, и он кодировался. Вчера его видели в магазине, он находился в возбужденном состоянии».

    По информации СК, подозреваемый в убийстве был частным предпринимателем. Соседи охарактеризовали мужчину как агрессивного. При этом они отметили, что подозреваемый любил жену и детей. К уголовной ответственности не привлекался. В последнее время в семье были материальные трудности.

    Также Бачурин сообщил, что на теле пожилой женщины была обнаружена колото-резаная рана. На телах молодой женщины и детей таких следов не обнаружено. Они повреждены огнем, и точную причину их смерти установят эксперты.

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