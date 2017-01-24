Подозреваемого в убийстве своей семьи мужчину задержали в Хабаровске

Мужчину, подозреваемого в убийстве своей жены, двоих детей и бабушки, задержали в Хабаровске.
Из сообщения СУ СК РФ по Хабаровскому краю: «Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью».
Напомним, ранее стало известно об убийстве семьи из четырех человек в Хабаровске — 83-летней бабушки, 33-летней матери и двоих детей 2014 и 2015 годов рождения. Тела с признаками насильственной смерти нашли в частном доме после того, как потушили пожар. На то, чтобы справиться с огнем, понадобилось более трех часов. Следователи считают, что преступник поджег дом, чтобы скрыть следы убийства. О том, что это был поджог, говорят и соседи.
Заместитель руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Александр Бачурин еще до задержания возможного убийцы сообщил, что следствие не располагает информацией о том, что он наблюдался в психиатрической больнице, как сообщалось ранее.
Александр Бачурин: «Следствие установило, что погибшие — члены одной семьи, их фамилия Ивановы. Сейчас идет поиск Павла Николаевича Иванова 36 лет, который был мужем погибшей молодой женщины. Пожилая женщина была его бабушкой. У нас нет информации, что мужчина наблюдался в психиатрической больнице. Со слов соседей, у него когда-то были проблемы с алкоголем, и он кодировался. Вчера его видели в магазине, он находился в возбужденном состоянии».
По информации СК, подозреваемый в убийстве был частным предпринимателем. Соседи охарактеризовали мужчину как агрессивного. При этом они отметили, что подозреваемый любил жену и детей. К уголовной ответственности не привлекался. В последнее время в семье были материальные трудности.
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