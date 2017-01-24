Помпео принес присягу в качестве директора ЦРУ

Майкл Помпео принес присягу в качестве директора Центрального разведывательного управления США.
Церемония прошла через несколько часов после того, как Помпео был утвержден в новой должности американским сенатом. За него проголосовали 66 сенаторов, против — 32, отмечает РИА Новости.
Помпео на слушаниях в сенате продемонстрировал жесткую риторику в отношении России. По его мнению, Москва ведет себя агрессивно и ничего не делает для уничтожения группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Комментарии