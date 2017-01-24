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  • 24.01, 07:12

Помпео принес присягу в качестве директора ЦРУ

3 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
Помпео принес присягу в качестве директора ЦРУ

Помпео принес присягу в качестве директора ЦРУ

Помпео принес присягу в качестве директора ЦРУ
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Майкл Помпео принес присягу в качестве директора Центрального разведывательного управления США.

    К присяге нового руководителя ЦРУ привел вице-президент США Майкл Пенс.

    Церемония прошла через несколько часов после того, как Помпео был утвержден в новой должности американским сенатом. За него проголосовали 66 сенаторов, против — 32, отмечает РИА Новости.

    Помпео на слушаниях в сенате продемонстрировал жесткую риторику в отношении России. По его мнению, Москва ведет себя агрессивно и ничего не делает для уничтожения группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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