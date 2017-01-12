Кандидат на пост главы ЦРУ: РФ не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ

Майкл Помпео, который может занять должность руководителя Центрального разведывательного управления США, обвинил Россию в бездействии при борьбе с террористами.
Майкл Помпео: «Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ».
Как известно, в Сирии действует российский центр по примирению сторон. Российские военные занимаются доставкой гуманитарной помощи населению. Также при содействии российской стороны в САР был установлен режим прекращения огня.
Напомним, Дональд Трамп, избранный 45-м президентом США, предложил конгрессмену-республиканцу Помпео занять пост главы ЦРУ при его администрации. Отметим, что сам будущий американский лидер не раз высказывал мнение, что РФ может помочь в борьбе с ИГИЛ.
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