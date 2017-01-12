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  • 12.01, 22:16

Кандидат на пост главы ЦРУ: РФ не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ

7 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Carlos Barria
Кандидат на пост главы ЦРУ: РФ не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ

Кандидат на пост главы ЦРУ: РФ не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ

Кандидат на пост главы ЦРУ: РФ не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ
  • Фото Reuters © 2017, Carlos Barria

    • Майкл Помпео, который может занять должность руководителя Центрального разведывательного управления США, обвинил Россию в бездействии при борьбе с террористами.

    С таким заявлением Помпео выступил в сенате. По его мнению, ИГИЛ (запрещенная в России группировка) — одна из главных мировых угроз в настоящее время. Однако Россия, как он утверждает, не принимает активного участия в борьбе с боевиками.

    Майкл Помпео: «Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее, она представляет угрозу для Европы и не делает ничего, чтобы уничтожить ИГИЛ».

    Как известно, в Сирии действует российский центр по примирению сторон. Российские военные занимаются доставкой гуманитарной помощи населению. Также при содействии российской стороны в САР был установлен режим прекращения огня.

    Напомним, Дональд Трамп, избранный 45-м президентом США, предложил конгрессмену-республиканцу Помпео занять пост главы ЦРУ при его администрации. Отметим, что сам будущий американский лидер не раз высказывал мнение, что РФ может помочь в борьбе с ИГИЛ.

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