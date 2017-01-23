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  • 23.01, 17:36

В Красноярске по подозрению в убийстве матери и брата задержан психбольной

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В Красноярске по подозрению в убийстве матери и брата задержан психбольной

В Красноярске по подозрению в убийстве матери и брата задержан психбольной

В Красноярске по подозрению в убийстве матери и брата задержан психбольной
  • Фото: 24.мвд.рф

    • Оперативники задержали молодого человека, который страдает психическим заболеванием.

    Его подозревают в убийстве членов своей семьи. Тела его матери и брата были обнаружены в районном центре Шушенское.

    Владимир Юрченко, заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД: «Сотрудники уголовного розыска задержали в Красноярске подозреваемого в убийстве».

    Женщине было 64 года, а ее убитому сыну — 35 лет. Обе жертвы работали врачами. В расправе над ними следователи заподозрили младшего сына убитой — 23-летнего мужчину, который психически болен.

    В ходе розыска предполагаемого убийцы были перекрыты выезды из Шушенского, а в южные районы Красноярского края и соседнюю Хакасию отправили ориентировки. В результате он был задержан в Красноярске.

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