Красноярского психбольного заподозрили в убийстве матери и брата

Полиция разыскивает психически больного жителя села Шушенское на юге Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве матери и брата.
Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «Следствием установлено, что в совершении данного преступления подозревается 23-летний молодой человек, являющийся сыном и братом погибших. Известно, что подозреваемый имеет психическое заболевание, после произошедшего он покинул место жительства и скрывается».
По факту убийства возбуждено уголовное дело. В краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что идет розыск подозреваемого.
Из сообщения МВД: «Перекрыты все выезды из Шушенского, инспекторы ГИБДД предупреждают водителей. В южные районы края и соседнюю Хакасию отправлены ориентировки».
Источник в экстренных службах сообщил тем временем, что убитые работали врачами в Минусинске.
Комментарии