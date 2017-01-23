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  • 23.01, 11:24

Красноярского психбольного заподозрили в убийстве матери и брата

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Красноярского психбольного заподозрили в убийстве матери и брата

Красноярского психбольного заподозрили в убийстве матери и брата

Полиция разыскивает психически больного жителя села Шушенское на юге Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве матери и брата.

Как сообщает СУ СК по Красноярскому краю, об убийстве 64-летней женщины и ее 35-летнего сына стало известно накануне. У обоих были рубленые раны головы.

Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «Следствием установлено, что в совершении данного преступления подозревается 23-летний молодой человек, являющийся сыном и братом погибших. Известно, что подозреваемый имеет психическое заболевание, после произошедшего он покинул место жительства и скрывается».

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В краевом главке МВД РИА Новости сообщили, что идет розыск подозреваемого.

Из сообщения МВД: «Перекрыты все выезды из Шушенского, инспекторы ГИБДД предупреждают водителей. В южные районы края и соседнюю Хакасию отправлены ориентировки».

Источник в экстренных службах сообщил тем временем, что убитые работали врачами в Минусинске.

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