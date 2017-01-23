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  • 23.01, 14:26
Певица Ёлка станет одним из членов жюри вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Певица Ёлка станет одним из членов жюри вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ

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Певица Ёлка станет одним из членов жюри вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ

Певица Ёлка станет одним из членов жюри вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ

Певица Ёлка станет одним из членов жюри вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ

    Певица Ёлка возьмет шефство над детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

    Также в жюри войдут еще три звезды. В шоу примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, прибыли в Москву из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Их разместили в санатории в Подмосковье, где с ними уже занимаются педагоги по вокалу и музыкальные продюсеры. Ёлка также будет навещать маленьких конкурсантов.

    Участниками конкурса станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Талантливые ребята из стран постсоветского пространства в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

    Ведущим «Ты супер!» станет обладатель ТЭФИ Вадим Такменёв.

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