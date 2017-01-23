Певица Ёлка станет одним из членов жюри вокального конкурса «Ты супер!» на НТВ

Певица Ёлка возьмет шефство над детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.уже занимаются педагоги по вокалу и музыкальные продюсеры. Ёлка также будет навещать маленьких конкурсантов.
Участниками конкурса станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Талантливые ребята из стран постсоветского пространства в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.
Ведущим «Ты супер!» станет обладатель ТЭФИ Вадим Такменёв.
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