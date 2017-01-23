Секреты нового шоу «Ты супер!» будут раскрыты 27 января

27 января в 11:00 в президентском зале МИА «Россия сегодня» пройдет
Ты супер!» — уникальный проект, в котором примут участие ребята из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии в возрасте от 7 до 18 лет. Талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, получат возможность заявить о себе на всю страну.
пресс-конференция международного детского вокального конкурса телеканала НТВ «Ты супер!».
Дети с непростой судьбой благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки Российской Федерации смогут продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами. Но самое главное — они получат новые эмоции, знания, друзей и исполнение заветной мечты.
На вопросы журналистов ответят:
Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн,
Ведущий шоу «Ты супер!» Вадим Такменёв,
Представитель новостного агентства и радио Sputnik,
Звездные члены жюри.
Обратите внимание, что мероприятие требует обязательной аккредитации. За дополнительной информацией обращайтесь в PR-отдел телеканала НТВ:
+ 7 (495) 287–7140, pressa@ntv.ru
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