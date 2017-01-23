Лавров приветствовал начало межсирийских переговоров в Астане

Межсирийские переговоры в Астане стартовали вопреки прогнозам и попыткам помешать этому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы активно содействовали этим договоренностям вместе с нашими турецкими коллегами при поддержке иранцев, и мы рады, что сегодня эти переговоры открылись вопреки прогнозам, вопреки попыткам помешать этому процессу».
В настоящее время делегации участников проходящих в Астане переговоров покинули зал заседаний на перерыв. Позитивным сигналом называют уже тот факт, что встречу делегации официального Дамаска и оппозиции начали за одним столом. Однако сближения позиций правительства и оппозиции пока нет.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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