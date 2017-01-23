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  • 23.01, 14:26
Лавров приветствовал начало межсирийских переговоров в Астане. Астана, войны и вооруженные конфликты, Казахстан, переговоры, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лавров приветствовал начало межсирийских переговоров в Астане

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Лавров приветствовал начало межсирийских переговоров в Астане

Лавров приветствовал начало межсирийских переговоров в Астане

    Межсирийские переговоры в Астане стартовали вопреки прогнозам и попыткам помешать этому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с венгерским коллегой.

    Сергей Лавров отметил тот факт, что к процессу определения судьбы Сирии подключились те, кто противостоял правительству с оружием в руках вплоть до 29 декабря, когда было подписано соглашение о прекращении огня и о формировании условий для переговоров.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы активно содействовали этим договоренностям вместе с нашими турецкими коллегами при поддержке иранцев, и мы рады, что сегодня эти переговоры открылись вопреки прогнозам, вопреки попыткам помешать этому процессу».

    В настоящее время делегации участников проходящих в Астане переговоров покинули зал заседаний на перерыв. Позитивным сигналом называют уже тот факт, что встречу делегации официального Дамаска и оппозиции начали за одним столом. Однако сближения позиций правительства и оппозиции пока нет.

    Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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