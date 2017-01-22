Явление Трампа: почему Россия ликует, когда весь мир протестует

Россия как всегда не в ногу: во всем мире Дональда Трампа встречают криками «Не люб!», а у нас — если у человека праздник, то мы поздравляем.
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И если уж говорить о какой-то особой народной любви и нелюбви, то для Москвы было понятно изначально: Клинтон, может, и негативно относилась к России, но была предсказуемой в этой своей нелюбви. А Дональд Трамп — персонаж малоизученный и по правилам играть отказывающийся.
И это не изменение отношения Кремля, когда заявляют: будем разбираться. Ведь Трамп хочет вместе бороться с терроризмом. И это уже отрадно. Но при этом надо брать в расчет, что Трамп — из реального сектора экономики. И «наигрывать» он будет на американские компании. В том числе и нефтедобывающие. И это может качнуть цены на нефть. А это и равновесие нашего бюджета.
Кто такой мистер Трамп для карманов россиян, разбирался эксперт НТВ Игорь Виттель.
То, о чем так долго говорили большевики и меньшевики, правые и левые, богатые и бедные, реднеки и хипстеры свершилось. Демократы и либералы в трауре, в Давосе, в котором недавно завершился Всемирный экономический форум, по словам некоторых, царила атмосфера ужаса, но и до форума и даже до выборов напуганные экономисты, среди которых были и нобелевские лауреаты, написали открытое письмо, в котором практически умоляли избирателей не голосовать за Трампа.
Непонятно почему, но эйфория от победы Трампа наблюдается в России, и вот уже Владимир Жириновский говорит, что победа Трампа — это подарок всему человечеству. Алло, Владимир Вольфович, мы про какого президента говорим? Ощущение такое, что прихода Трампа мы ждем, как явления сантехника в советское время или нового тренера в российскую сборную по футболу.
На самом деле эта фиксация на результатах американских выборах бесит невероятно, и хочется перефразировать Остапа Бендера: «Кто такой Трамп? Это ваш родственник Трамп? Папа ваш Трамп? Чего вы прилипли к человеку?» Ну, или, если вам Гамлет милее Остапа Бендера: «Что нам Трамп? Что мы Трампу?»
Стоит ли демонизировать человека, который, например, уже уронил мексиканский песо своей антимексиканской риторикой и немного пощипал Джорджа Сороса, который на старости решил поиграть на рынках против Трампа и потерял около полутора миллиардов долларов. После чего, видимо от обиды, предрек мировой экономике катастрофический сценарий развития уже в нынешнем году. Дедушке не сиделось на месте, а виноват опять Трамп.
Заметим, что наш рубль весь последний год укреплялся, и стал самой привлекательной инвестиционной валютой мира. Но не придет же нам в голову благодарить за это нового американского президента.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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