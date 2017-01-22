Президент Олимпийского комитета Германии призвал отстранить россиян от Игр-2018

Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Хорманн заявил, что сборная России должна пропустить Игры в Пхёнчхане, если обвинения из доклада комиссии Макларена подтвердятся.
Альфонс Хорманн, президент Олимпийского комитета Германии: «Необходимо подать четкий сигнал: так нельзя! Если подтвердится, что в России существовала государственная допинговая система, и ОКР нарушил олимпийскую хартию, тогда необходимо отстранить всю сборную как минимум от Пхёнчхана и, возможно, от Токио».
Также Хорманн отметил, что в докладе комиссии Макларена не содержится обвинений в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Однако глава Олимпийского комитета Германии заявил, что российская организация просто не могла не знать о нарушениях, передает Die Welt.
Напомним, комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена выступила с докладом, в котором говорится, что в России якобы существовала целая система применения спортсменами допинга, которая поддерживалась государством. В Москве эти обвинения не раз опровергали. Так, на большой пресс-конференции Владимир Путин признал, что в России, как и в любой другой стране, есть проблемы с допингом, однако никакой государственной системы поддержки допинга в РФ никогда не создавалось.
призвали лишить российских спортсменов права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко порекомендовал андитопинговым агентствам заниматься своими делами и анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.
Комментарии