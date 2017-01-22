Новые русские сенсации
Новые русские сенсации 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 18:44

Президент Олимпийского комитета Германии призвал отстранить россиян от Игр-2018

6 комментариев

Президент Олимпийского комитета Германии призвал отстранить россиян от Игр-2018

Президент Олимпийского комитета Германии призвал отстранить россиян от <nobr>Игр-2018</nobr>

Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Хорманн заявил, что сборная России должна пропустить Игры в Пхёнчхане, если обвинения из доклада комиссии Макларена подтвердятся.

При этом Хорманн не исключил, что российских спортсменов могут отстранить и от Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Альфонс Хорманн, президент Олимпийского комитета Германии: «Необходимо подать четкий сигнал: так нельзя! Если подтвердится, что в России существовала государственная допинговая система, и ОКР нарушил олимпийскую хартию, тогда необходимо отстранить всю сборную как минимум от Пхёнчхана и, возможно, от Токио».

Также Хорманн отметил, что в докладе комиссии Макларена не содержится обвинений в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Однако глава Олимпийского комитета Германии заявил, что российская организация просто не могла не знать о нарушениях, передает Die Welt.

Напомним, комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена выступила с докладом, в котором говорится, что в России якобы существовала целая система применения спортсменами допинга, которая поддерживалась государством. В Москве эти обвинения не раз опровергали. Так, на большой пресс-конференции Владимир Путин признал, что в России, как и в любой другой стране, есть проблемы с допингом, однако никакой государственной системы поддержки допинга в РФ никогда не создавалось.

Надо сказать, что ранее призывы отстранить всех российских спортсменов от зимних Игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, уже звучали. Более того, недавно Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили с заявлением, в котором призвали лишить российских спортсменов права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко порекомендовал андитопинговым агентствам заниматься своими делами и анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.

Новости по теме

Допинговые скандалы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru