Минтруд РФ поддержал идею ограничить расчеты наличными

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин одобрил предложение ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные.
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Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя».
Накануне глава Минфина России Антон Силуанов призвал вернуться к вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России при покупке дорогостоящих товаров, в число которых входят недвижимость, транспортные средства и драгоценности. По его мнению, подобное ограничение привело был к «обелению» экономики и позволило бы увеличить поступление налогов.
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