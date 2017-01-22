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  • 22.01, 18:44

Минтруд РФ поддержал идею ограничить расчеты наличными

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Минтруд РФ поддержал идею ограничить расчеты наличными

Минтруд РФ поддержал идею ограничить расчеты наличными

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин одобрил предложение ограничить в России совершение дорогих покупок за наличные.

В интервью ТАСС глава ведомства назвал «очень правильным» решение ограничить расчеты наличными и сослался при этом на опыт западных стран.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя».

Накануне глава Минфина России Антон Силуанов призвал вернуться к вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России при покупке дорогостоящих товаров, в число которых входят недвижимость, транспортные средства и драгоценности. По его мнению, подобное ограничение привело был к «обелению» экономики и позволило бы увеличить поступление налогов.

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