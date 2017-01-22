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  • 22.01, 17:13

Трамп сравнил число зрителей своей инаугурации и Барака Обамы

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Трамп сравнил число зрителей своей инаугурации и Барака Обамы

Трамп сравнил число зрителей своей инаугурации и Барака Обамы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что церемонию его инаугурации посмотрели на 11 миллионов человек больше, чем публичную церемонию вступления Барака Обамы во второй срок в 2013 году.

По словам Дональда Трампа, трансляцию его инаугурации посмотрели более 30 миллионов человек по всему миру. Об этом он написал в Twitter.

Дональд Трамп, президент США: «Вау, появились телевизионные рейтинги: 31 млн человек смотрели инаугурацию, это на 11 млн больше, чем отличные рейтинги 4 года назад».




Трамп также сообщил, что смотрел, как граждане Америки и остальных стран вышли накануне на улицы, чтобы выразить свой протест его президентству. Президент США выразил удивление, почему эти люди не проголосовали против него на выборах, и выражают свое мнение только теперь.

Дональд Трамп: «Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что выборы прошли! Почему эти люди не голосовали?»




Накануне в США на улицы вышли более 600 тысяч человек, в основном это были женщины в специальных розовых «протестных» шапочках, которые выразили свое возмущение позиции президента США по некоторым вопросам. В частности, активисты выступали за прогрессивные ценности, включая равноправие полов, одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, права представителей ЛГБТ-сообщества и мигрантов.

Феминистки по всему миру также припомнили Трампу высказывание 10-летней давности, где миллиардер утверждает, что может безнаказанно «хватать женщин за гениталии».

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