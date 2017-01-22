Трамп сравнил число зрителей своей инаугурации и Барака Обамы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что церемонию его инаугурации посмотрели на 11 миллионов человек больше, чем публичную церемонию вступления Барака Обамы во второй срок в 2013 году.
Дональд Трамп, президент США: «Вау, появились телевизионные рейтинги: 31 млн человек смотрели инаугурацию, это на 11 млн больше, чем отличные рейтинги 4 года назад».
Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.
Трамп также сообщил, что смотрел, как граждане Америки и остальных стран вышли накануне на улицы, чтобы выразить свой протест его президентству. Президент США выразил удивление, почему эти люди не проголосовали против него на выборах, и выражают свое мнение только теперь.
Дональд Трамп: «Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что выборы прошли! Почему эти люди не голосовали?»
Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.
женщины в специальных розовых «протестных» шапочках, которые выразили свое возмущение позиции президента США по некоторым вопросам. В частности, активисты выступали за прогрессивные ценности, включая равноправие полов, одинаковый размер оплаты труда для мужчин и женщин, права представителей ЛГБТ-сообщества и мигрантов.
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