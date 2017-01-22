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  • 22.01, 14:11

Новак: почти все страны сокращают добычу нефти по плану

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Новак: почти все страны сокращают добычу нефти по плану

Новак: почти все страны сокращают добычу нефти по плану

Глава Минэнерго удовлетворен тем, как выполняется соглашение по добыче нефти.

Александр Новак сообщил, что практически все страны выполняют договоренности по сокращению добычи.

Александр Новак, министр энергетики РФ: «Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства в соответствии с соглашением».

Также глава Минэнерго сообщил, что ОПЕК не обсуждает введение штрафов за неисполнение договоренностей по сокращению добычи, и отметил, что сейчас рано говорить о необходимости продления соглашения более чем на полгода, передает ТАСС.

Кроме того, министр, принимающий участие в плановом заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК, отметил, что все российские компании сокращают добычу в соответствии с планом. В январе добыча нефти в России составляет 11,15 млн баррелей в сутки. РФ по итогам января сократит добычу на 100 тыс. баррелей в стуки.

Напомним, ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Было решено, что общее сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн баррелей нефти в сутки. Как отмечал ранее Новак, Россия начала сокращать добычу нефти с опережением плана.


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