Новак: почти все страны сокращают добычу нефти по плану

Глава Минэнерго удовлетворен тем, как выполняется соглашение по добыче нефти.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства в соответствии с соглашением».
Также глава Минэнерго сообщил, что ОПЕК не обсуждает введение штрафов за неисполнение договоренностей по сокращению добычи, и отметил, что сейчас рано говорить о необходимости продления соглашения более чем на полгода, передает ТАСС.
Кроме того, министр, принимающий участие в плановом заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК, отметил, что все российские компании сокращают добычу в соответствии с планом. В январе добыча нефти в России составляет 11,15 млн баррелей в сутки. РФ по итогам января сократит добычу на 100 тыс. баррелей в стуки.
соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Было решено, что общее сокращение добычи составит 1,7–1,8 млн баррелей нефти в сутки. Как отмечал ранее Новак, Россия начала сокращать добычу нефти с опережением плана.
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