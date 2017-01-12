Новак: Россия начала сокращать добычу нефти с опережением плана

Сокращение добычи нефти в России в первые 10 дней 2017 года шло с опережением планов нефтяных компаний, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Россия выполняет свои обязательства. Мы начали поэтапное сокращение добычи. В целом можно сказать, что мы даже больше сократили сейчас, в первые 10 дней января, чем рассчитывали компании».
130 тысяч баррелей в сутки, хотя, по согласованному плану, в январе должна была урезать только 50 тысяч баррелей в сутки. Довести сокращение до 300 тысяч необходимо к маю.
Сегодня стало известно, что перевыполнил свою квоту по сокращению еще и Кувейт — он урезал добычу на 133 тысячи баррелей в сутки. О сокращении добычи отчитались также Саудовская Аравия и Ирак.
Цены на нефть на этом фоне растут. Стоимость фьючерсов на Brent превысила 56 долларов.
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