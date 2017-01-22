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  • 22.01, 11:09
Пресс-секретарь Белого дома раскритиковал СМИ за освещение инаугурации. СМИ, США, Трамп Дональд, инаугурации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пресс-секретарь Белого дома раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

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Пресс-секретарь Белого дома раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

<nobr>Пресс-секретарь</nobr> Белого дома раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

    С критикой в адрес американской прессы выступил новый пресс-секретарь Белого дома.

    Шон Спайсер впервые провел брифинг и заявил, что некоторые СМИ выдавали заведомо неверные репортажи и специально занижали число участников инаугурации.

    Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию и в самом Вашингтоне, и учитывая телезрителей по всему миру. Даже The New York Times выложила фотографию, которая была намерено кадрирована так, чтобы принизить огромную поддержку людей, собравшихся в столице. Эти попытки постыдны и неправильны».

    «Особенно возмутительным» и «безответственным» Спайсер назвал сообщения о том, что из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Пресс-секретарь даже выяснил первоисточник. По его словам, это сообщение распространил репортер пула Белого дома.

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