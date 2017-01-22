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  • 22.01, 09:38
Акция с гинекологическим уклоном: феминистки Лондона выступили против Трампа. Великобритания, Лондон, США, Трамп Дональд, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Акция с гинекологическим уклоном: феминистки Лондона выступили против Трампа

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Акция с гинекологическим уклоном: феминистки Лондона выступили против Трампа

Акция с гинекологическим уклоном: феминистки Лондона выступили против Трампа

Акция с гинекологическим уклоном: феминистки Лондона выступили против Трампа

    По всему миру прошли массовые уличные акции противников 45-го президента США. Миллионы людей вышли под общим лозунгом «Женщины против Трампа». Особенно судьба гражданок Америки небезразлична Лондону. Жесткие и неприятные высказывания Трампа в адрес прекрасного пола британки явно восприняли близко к сердцу. Поддержал их даже мэр столицы.

    Британки обидчивы и злопамятны. Сто тысяч (больше, чем где-либо в мире) вышли защитить свою девичью честь от покушений Дональда Трампа и скандировали: «Трамп, руки прочь от моей ***** (слово, которое честным девушкам повторять не стоит). Это слово Дональд Трамп действительно произнес в частной мужской беседе в 2005-м году перед съемками фильма. Слова его были тайно записаны и сохранены съемочной группой, очевидно, чтобы иметь на миллиардера компромат. В 2016 году Трамп за слова извинился. Лондону извинений мало.

    Марта, жительница Лондона: „Я всегда ношу с собой нож. Если бы он дотронулся до меня, я бы его ударила“».

    Как выяснила корреспондент Лиза Герсон, британки зря боятся домогательств 45-го президента. Он, видевший красивейших девушек в мире, едва ли бросит взгляд на Соединенное Королевство, остров феминисток и суфражисток, где большинство дам моложе 60 давно забыли, как выглядят юбки и каблуки, а если кто надел сегодня платье, то только в качестве маскарадного костюма.

    Британки не носят юбки, но любят шляпки. Чтобы подтвердить свой, не всегда очевидный пол, многие натянули на голову розовое.

    Жительница Лондона: «Я поместила на свою шляпку изображение женских репродуктивных органов, потому что горжусь тем, что они у меня есть».

    Митинг с гинекологическим уклоном проходил у американского посольства, затем леди двинулись к Трафальгарской площади, по дороге вызывая острую ненависть работающих мужчин.

    Патрик, таксист: «Я возненавидел сегодня Трампа, потому что стою в чертовой пробке 2 часа. Я не заработаю ни пенса».

    Несколько мужчин пришли на митинг. Одни считают себя женщинами, другие, возможно, с тайной надеждой найти пару — себе и своему псу.

    Либерти, житель Лондона: «Я считаю, что моя собачка была бы лучшим президентом. Она уважает и любит людей больше, чем один известный президент».

    В митинге также невольно участвовали спящие младенцы. Хотя к тому моменту, как они вырастут, вряд ли эти лозунги будут актуальны.

    В Британии не празднуют Международный женский день, только Дональд Трамп подарил англичанкам праздник. Появился повод собраться, покричать, выплеснуть накопившуюся злобу, а также нарядиться и почувствовать себя женщинами.

    Такую бешеную активность можно связать, в частности, с отсутствием в стране массового спорта. По выходным здесь не проходит лыжня Британии, поэтому тут митинги — нормальное развлечение выходного дня. И совершенно безобидное. Леди в розовых шапочках через Лондон прошли без происшествий.

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