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  • 21.01, 21:32

Число погибших при авиаударе в Нигерии достигло 236 человек

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Число погибших при авиаударе в Нигерии достигло 236 человек

Число погибших при авиаударе в Нигерии достигло 236 человек

Число погибших при авиаударе в Нигерии достигло 236 человек
  • Фото Associated Press © 2017

    • По последним данным, в результате ошибочного удара ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны увеличилось до 236 человек.

    Такие данные приводит агентство AFP со ссылкой на главу района Кала-Бальге, где и произошла трагедия.

    Глава района Кала-Бальге: «Согласно тому, что мне сказали люди, собственноручно хоронившие погибших, они похоронили 234 убитых. Позднее мне сообщили, что двое из ранее эвакуированных скончались».

    Ранее организация «Врачи без границ» подтвердила гибель по меньшей мере 90 человек.

    Напомним, самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб в ходе операции против боевиков радикальной группировки «Боко Харам». Военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар, однако там оказался лагерь беженцев.

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