Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 22:00

ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев: более 100 погибших

9 комментариев

ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев: более 100 погибших

ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев: более 100 погибших

Более 100 человек погибли в результате авиационного удара, ошибочно нанесенного ВВС Нигерии по лагерю беженцев в северо-восточном штате Борно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей властей штата, ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации «Боко харам». Военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.

Из сообщения властей: «Каким-то образом были убиты мирные жители. Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара».

Сообщается, что было ранено много гражданских лиц, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации «Врачи без границ».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru