ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев: более 100 погибших

Более 100 человек погибли в результате авиационного удара, ошибочно нанесенного ВВС Нигерии по лагерю беженцев в
ТАСС со ссылкой на представителей властей штата, ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации «Боко харам». Военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.
северо-восточном штате Борно.
Из сообщения властей: «Каким-то образом были убиты мирные жители. Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара».
Сообщается, что было ранено много гражданских лиц, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации «Врачи без границ».
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