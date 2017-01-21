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  • 21.01, 20:01

Глава Минтруда заявил о незначительном уменьшении реальных пенсий

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Глава Минтруда заявил о незначительном уменьшении реальных пенсий

Глава Минтруда заявил о незначительном уменьшении реальных пенсий

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что реальные пенсии в России будут ежегодно падать на 0,5%.

Министр связал снижение размера реальных пенсий с тем, что выплаты работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются

Максим Топилин, министр труда РФ: «Реальная пенсия будет, может, на полпроцента каждый год уменьшаться по прогнозу. Доля работающих — она дает как раз недоползание по фактической инфляции».

При этом он отметил, что в настоящее время на около 30 млн неработающих пенсионеров приходится приблизительно 10 млн работающих. Поэтому общий средний размер пенсии будет незначительное падать, передает «Интерфакс».

Отметим, что ранее сегодня Топилин заявил, что реальный размер пенсионных выплат в ближайшие 3 года будет снижаться, несмотря на возврат к индексации по уровню реальной инфляции.

А глава Пенсионного фонда Антон Дроздов отметил, что параллельно «чуть-чуть уменьшается» и соотношение средней пенсии к средней зарплате в России. По его словам, после индексации 1 февраля это соотношение составит 35,2%.

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