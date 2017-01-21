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  • 21.01, 15:27

Глава Минтруда предсказал сокращение реального размера пенсий в России

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Глава Минтруда предсказал сокращение реального размера пенсий в России

Глава Минтруда предсказал сокращение реального размера пенсий в России

На съезде партии «Единая Россия» министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал о реальном размере пенсий в трехлетней перспективе.

По словам Топилина, реальный размер пенсионных выплат в ближайшие 3 года будет снижаться, несмотря на возврат к индексации по уровню реальной инфляции.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в перспективе 3 лет снижаются».

Топилин считает, что решение этой проблемы — задача не только 2017 года, но и работа на перспективу.

Максим Топилин: Это является проблемным вопросом с точки зрения доходов пенсионеров.

Во второй половине прошлого года российские власти решили заменить индексацию пенсий в обычной форме единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей.

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