Глава Минтруда предсказал сокращение реального размера пенсий в России

На съезде партии «Единая Россия» министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал о реальном размере пенсий в трехлетней перспективе.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в перспективе 3 лет снижаются».
Топилин считает, что решение этой проблемы — задача не только 2017 года, но и работа на перспективу.
Максим Топилин: Это является проблемным вопросом с точки зрения доходов пенсионеров.
Во второй половине прошлого года российские власти решили заменить индексацию пенсий в обычной форме единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей.
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