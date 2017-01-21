Изъятые у зеленоградской приемной семьи дети напугали психологов своими рисунками

Многодетная мать из Зеленограда Светлана Дель рассказала в Интернете о том, что сотрудники службы опеки отобрали у нее десятерых приемных детей, восемь из которых серьезно больны. По словам Светланы, на детей устроили настоящую облаву — забрали из детских садов, школ и даже с праздничной елки.
|
3189
В защиту Светланы высказались друзья, знакомые, совершенно чужие люди и даже звезды шоу-бизнеса. Но с каждым днем появлялись все новые подробности этой совсем уж не по-детски серьезной драмы. Так выяснилось, что дети якобы признались, будто приемный отец их бил, а приемная мать не кормила.
Так не была ли вся эта затея с детьми ни чем иным, как прибыльным бизнесом? Ведь за взятого из детдома ребенка государство платит опекунам немалые деньги: семья Светланы Дель получала 627 тысяч рублей в месяц. А если ребенок вдруг не подошел, его можно сдать или обменять. Как поступила Светлана Дель с Сашей и ее братом.
Саша, приемная дочь Светланы Дель: «Знаете, как обидно было мне и брату моему, когда у нас со счета пропали все наши деньги, а потом она как ненужную вещь отправила брата в детдом, а меня чуть позже выгнала, потому что я ей сказала, что устала сидеть с детьми целыми днями, и убираться постоянно».
Независимые детские психологи, которых попросили провести свое расследование, вспоминают, что рисунки детей заставили их содрогнуться.
Ирина Медведева, психолог Институт демографической безопасности: «„Рисовали, какой домик нравится, но никто не захотел поселить туда родителей и ни один не нарисовал папу. Папу не назвали папой — дядей Мишей“.
Реакция малышей, которые не умеют говорить, при упоминании приемного папы красноречивее любых слов рассказала о том, что творилось за закрытыми дверями зеленоградской квартиры. Когда был упомянут папа, или дядя Миша, дети, по словам психолога, начинали трястись. Некоторые говорили, что они не хотят домой, потому что дядя Миша злой». А потом детям, которые если верить маминому аккаунту, привыкли к авокадо с икрой — дали бутерброды с сыром…
Яна Лантратова, член совета при президенте РФ по правам человека: «Они были очень голодные и сказали даже фразу, что наконец-то наелись».
На многие вопросы могла бы ответить сама Светлана Дель, но безутешная мать почему-то прячется от прессы, прикрываясь фотографиями смс-ок детей в своем аккаунте. «Мама, я скучаю», — пишет 11 летняя Рита. Неужели только потому, что жизнь в детском доме пугает ее еще больше?
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
Комментарии