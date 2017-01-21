Минздрав: россияне стали меньше пить и курить

Потребление алкоголя среди россиян существенно снизилось — в среднем приходится 10 литров в год на человека. Также в Минздраве сообщили о позитивной статистике уменьшения числа табакозависимых среди взрослых и несовершеннолетних.
При этом министр отметила, что необходимо стремиться к снижению потребления до нормы в 8 литров в год — нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, передает ТАСС.
Также в стране, по данным Минздрава, сократилось число курящих несовершеннолетних — в 2,5 раза за несколько лет.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «У нас взрослые стали курить на треть меньше».
По словам Скворцовой, в ходе опроса детей в возрасте от 13 до 15 лет на вопрос, будут ли они курить, когда вырастут, выяснилось, что число тех, кто собирается начать курить, уменьшилось более чем в четыре раза.
все больше захватывает подрастающее поколение — вейпинг и курение электронных сигарет. Отмечается, что производители в условиях антитабачного закона начали агрессивнее продвигать разные приспособления для курения. В Роспотребнадзоре недавно выступили за запрет вейпинга на законодательном уровне, той же позиции придерживается и депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач страны.
Комментарии