Роспотребнадзор и Онищенко призывают запретить вейпинг

В Роспотребнадзоре пояснили, что после вступления в силу антитабачного закона, запрещающего курение табака в общественных местах, в России активизировалось использование электронных сигарет.
В ведомстве отмечают, что электронные сигареты могут позиционироваться как средство никотинзаместительной терапии, однако фактически могут напротив способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них, отмечает Роспотребнадзор.
Ведомство приводит данные экспертов ВОЗ, которые установили, что аэрозоль ЭСДН (электронные системы доставки никотина) не является всего лишь водяным паром, как это часто утверждается. «ЭСДН создают серьезную угрозу для подростков и плода во время беременности. Они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих», — отмечается в сообщении.
Эксперты отмечали, что на данный момент нет убедительных данных о том, что электронные сигареты могут быть эффективным вспомогательным средством при отказе от курения. ВОЗ рекомендует использовать лицензированные препараты, помогающие бросить курить.
Кроме того, установлено, что в продукции некоторых брендов уровень содержания вызывающих рак веществ, например формальдегида, и других токсичных веществ, например акролеина, столь же высок, как и в дыме сигарет. Поэтому ВОЗ предлагает рассмотреть возможность запрета или регулирования вейпинга.
Депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также высказался за запрет курения электронных сигарет. По мнению экс-главы Роспотребнадзора, вейпинг наносит вред здоровью нации.
Геннадий Онищенко, депутат: «Конечно же, электронные сигареты нужно законодательно приравнять к обороту табачных изделий, которые сейчас есть. Вейпы — это более изощренное рекрутирование молодого поколения путем создания некой субкультуры, которую сегодня мы безразлично наблюдаем. Здесь тоже нужно и урегулировать, а проще говоря, запретить курение вейпов».
Он добавил, что необходимо подумать, нужно ли такую идею оформить в законодательную инициативу.
Тема запрета вейпов не раз поднималась среди российских законодателей. В частности, осенью прошлого года в Мосгордуме планировали провести опрос среди жителей столицы на тему их отношения к курению электронных мини-кальянов. После этого планировалось вынести на обсуждение законодательную инициативу о запрете курения электронных сигарет в общественных местах.
корреспонденты НТВ провели специальное расследование и выяснили, что на самом деле вдыхают и выдыхают вейперы? О том, насколько безопасны электронные сигареты, рассуждали сами любители мини-кальянов, разработчики устройств и главный нарколог страны.
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