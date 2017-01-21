В российском Минобразования не исключают отмены «закона Димы Яковлева»

Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов не исключил, что «закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять сирот из России, в будущем может быть отменен, но пока этого не произошло, он будет исполняться.
В Минобразования РФ отметили, что пока ситуация не изменится, «закон Димы Яковлева» будет исполняться.
Вениамин Каганов: «Ситуации могут быть разные в жизни, поэтому, если будет такая возможность, я думаю, это не раз и навсегда. Но сейчас закон есть закон, и мы действуем в соответствии с ним. Дело в том, что мы его не вносили, не нам его отменять. Это депутатская история».
На днях спикер верхней палаты российского парламента заявила, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по «закону Димы Яковлева», который запрещает американцам усыновлять российских детей. По словам Валентина Матвиенко, этот закон не является самоцелью и при определенных гарантиях США все можно вернуть «на круги своя».
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