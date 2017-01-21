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  • 21.01, 13:57

В российском Минобразования не исключают отмены «закона Димы Яковлева»

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В российском Минобразования не исключают отмены «закона Димы Яковлева»

В российском Минобразования не исключают отмены «закона Димы Яковлева»

Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов не исключил, что «закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять сирот из России, в будущем может быть отменен, но пока этого не произошло, он будет исполняться.

Вениамин Каганов, заместитель министра образования и науки РФ: «Я думаю, что нет ничего вечного. Судьба многих детей, которые раньше передавались, неизвестна. С другими странами мы заключили соглашения, которые обеспечивают контроль и тех, кого передаем, и тех, кого передавали раньше. Мы, конечно, заинтересованы в таком взаимодействии».

В Минобразования РФ отметили, что пока ситуация не изменится, «закон Димы Яковлева» будет исполняться.

Вениамин Каганов: «Ситуации могут быть разные в жизни, поэтому, если будет такая возможность, я думаю, это не раз и навсегда. Но сейчас закон есть закон, и мы действуем в соответствии с ним. Дело в том, что мы его не вносили, не нам его отменять. Это депутатская история».

На днях спикер верхней палаты российского парламента заявила, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по «закону Димы Яковлева», который запрещает американцам усыновлять российских детей. По словам Валентина Матвиенко, этот закон не является самоцелью и при определенных гарантиях США все можно вернуть «на круги своя».

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