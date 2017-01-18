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  • 18.01, 17:43

Матвиенко назвала условие для отмены «закона Димы Яковлева»

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Матвиенко назвала условие для отмены «закона Димы Яковлева»

Матвиенко назвала условие для отмены «закона Димы Яковлева»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила условие, при выполнении которого закон о запрете на усыновление российских детей гражданам США может быть отменен.

По ее словам, это возможно, если США смогут предоставить гарантии жизни и здоровья детей из России, передает РИА Новости.

Валентина Матвиенко: «Мы готовы к диалогу с США по этому вопросу. Если они дадут гарантии жизни, здоровья усыновленных российских детей, то все можно будет вернуть на круги своя. Этот закон — не самоцель».

Закон, который получил название в память о Диме Яковлеве, действует с 1 января 2013 года. Он был принят после ряда случаев, когда стало известно о жестоком обращении в Соединенных Штатах с приемными детьми из России. Среди них был Дима Яковлев, двухлетний мальчик, который погиб из-за того, что отчим оставил его в машине на солнцепеке на целый день.

Напомним, накануне Европейский суд по правам человека признал «закон Димы Яковлева» неправомерным, рассмотрев иск против России от 45 граждан США. В Москве уже заявили, что намерены обжаловать данное решение. А член Совфеда Елена Мизулина назвала решение ЕСПЧ «грубейшим вмешательством во внутренние дела России».

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