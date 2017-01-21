«Новая волна грязи»: фильм о допинге в РФ прокомментировала легкоатлетка Баздырева

Немецкий телеканал ARD анонсировал новый фильм о якобы существующей в России государственной системе допинга.готовящемся к показу материале в Twitter сообщил скандально известный журналист Хайо Зеппельт. Журналисты телеканала RT взяли интервью у одной из фигуранток допингового скандала, российской легкоатлетки Анастасии Баздыревой. Репортеры ARD ей задавали вопросы, девушка оказалась посвящена во все тонкости подготовки фильма. По словам спортсменки, ей прислали предложение поучаствовать в съемках, причем обращение было более похоже на ультиматум.
Анастасия Баздырева, спортсменка: «Я сразу поняла, что грядет новая волна грязи. Это очередная попытка доказать, что в России существует покрываемая государством система допинга. Наверняка будут уверять, что на самом деле никаких мер для ее ликвидации не было принято, что все продолжается. Я этими псевдорасследованиями и фильмами уже сыта по горло. Другую сторону никто не пытается слушать».
На этот раз в фильме главный герой и осведомитель — российский бегун Андрей Дмитриев. В спорте, по словам Анастасии, он не добился заметных результатов, его максимальное достижение — участие в юниорском чемпионате мира. Теперь же он решил прославиться на другом поприще — «за 30 сребреников выдумать несуществующие истории и факты». В декабре Дмитриев написал в своем блоге, что 95–98% российских бегунов принимают допинг.
Анастасия Баздырева: «Андрей состряпал пост, который весело и задорно разошелся по СМИ наших западных доброжелателей. Этого ему показалось мало, он обратился в ARD. Наверное, захотел, как Степанова, получить премию в 10 тысяч евро от Фонда поддержки жертв допинга, но признается, что борется исключительно из лучших побуждений».
Спортсменка рассказала и о методах работы Всемирного допингового агентства (WADA). По словам Баздыревой, еще на чемпионате Европы в 2015 году ее пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA, хотели надавить и устроить допрос, применяя физическую силу.
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