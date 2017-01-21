Полицейские застрелили подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве

Подозреваемый в покушении на убийство человека оказал сопротивление и был застрелен во время задержания сотрудниками московской полиции.к покушению на убийство бизнесмена, совершенного в среду в центре Москвы, сотрудники полиции попытались задержать в ночь на 21 января на Щелковском шоссе.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение — один из домов на Щелковском шоссе. Подозреваемый оказал сопротивлении оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал взорвать предмет, похожий на гранату. Полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался».
В настоящее время ведется расследование произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
выстрелил предпринимателю в голову. Киллер скрылся на автомобиле, который вскоре нашли брошенным в центре Москвы.
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