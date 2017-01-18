Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 19:15

Бизнесмену прострелили голову в центре Москвы

комментировать

Бизнесмену прострелили голову в центре Москвы

Бизнесмену прострелили голову в центре Москвы

Предприниматель получил пулевое ранение в голову в Шмитовском проезде в Москве.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, сегодня вечером неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле марки Lexus. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Из сообщения источника: «Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу».

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о нападении на мужчину, однако никаких подробностей произошедшего не привели.

Из сообщения полиции: «В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия».

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелявший скрылся на Mercedes. В городе объявлен план «Перехват».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru