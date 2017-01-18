Бизнесмену прострелили голову в центре Москвы

Предприниматель получил пулевое ранение в голову в Шмитовском проезде в Москве.Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, сегодня вечером неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле марки Lexus. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Из сообщения источника: «Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу».
В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о нападении на мужчину, однако никаких подробностей произошедшего не привели.
Из сообщения полиции: «В 17:25 поступило сообщение о получении ранения. Мужчина обнаружен в салоне своего автомобиля с телесными повреждениями. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия».
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелявший скрылся на Mercedes. В городе объявлен план «Перехват».
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