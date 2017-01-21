Командующий парадом Трамп покинул лимузин, чтобы приветствовать сторонников

В столице США состоялся традиционный торжественный парад после церемонии инаугурации нового президента.
После этого первая семья США вновь села в машину и торжественная процессия возобновилась. Бронированный лимузин президента США проехал от Капитолийского холма к Белому дому под восторженные крики многочисленных сторонников. В параде принимают участие оркестры, подразделения всех видов вооруженных сил, представители штатов и крупных городов.
В настоящее время 45-й президент США с семьей уже прибыл в Белый дом. Примечательно, что Трамп попросил сократить время традиционного парада, «чтобы как можно быстрее приступить к работе». Парад длился менее 2 часов. Парад процессии Барака Обамы в январе 2013 года продолжался более 3 часов, напоминает ТАСС.
В числе первых указов Трампа было назначение на пост министра обороны США отставного генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Новый президент также завизировал ряд официальных назначений, и документ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Также администрация Белого дома подтвердила, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.
Комментарии