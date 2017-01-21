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  • 21.01, 01:50
Командующий парадом Трамп покинул лимузин, чтобы приветствовать сторонников. Вашингтон, США, Трамп Дональд, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Командующий парадом Трамп покинул лимузин, чтобы приветствовать сторонников

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  • Фото Reuters © 2017, POOL New
Командующий парадом Трамп покинул лимузин, чтобы приветствовать сторонников

Командующий парадом Трамп покинул лимузин, чтобы приветствовать сторонников

Командующий парадом Трамп покинул лимузин, чтобы приветствовать сторонников
  • Фото Reuters © 2017, POOL New

    • В столице США состоялся традиционный торжественный парад после церемонии инаугурации нового президента.

    Возглавлявший торжественный парад, двигавшийся от Капитолийского холма до Белого дома, лимузин президента США ненадолго остановился вблизи здания Минфина. Новый президент страны Дональд Трамп покинул автомобиль, чтобы немного пройти пешком вместе с супругой Меланьей и сыном Бэроном. Они поприветствовали своих сторонников.

    После этого первая семья США вновь села в машину и торжественная процессия возобновилась. Бронированный лимузин президента США проехал от Капитолийского холма к Белому дому под восторженные крики многочисленных сторонников. В параде принимают участие оркестры, подразделения всех видов вооруженных сил, представители штатов и крупных городов.

    В настоящее время 45-й президент США с семьей уже прибыл в Белый дом. Примечательно, что Трамп попросил сократить время традиционного парада, «чтобы как можно быстрее приступить к работе». Парад длился менее 2 часов. Парад процессии Барака Обамы в январе 2013 года продолжался более 3 часов, напоминает ТАСС.

    В числе первых указов Трампа было назначение на пост министра обороны США отставного генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный Пес. Новый президент также завизировал ряд официальных назначений, и документ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Также администрация Белого дома подтвердила, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и готовы выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

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