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  • 20.01, 16:44
Суд в Москве арестовал вора в законе Сутулого. Москва, задержание, криминал. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд в Москве арестовал вора в законе Сутулого

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Суд в Москве арестовал вора в законе Сутулого

Суд в Москве арестовал вора в законе Сутулого

    Криминального авторитета Дулата Йоулу, известного также как Ахмед Сутулый, взяли под стражу из опасений, что преступник может скрыться от следствия.

    Гагаринский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовал криминального авторитета Сутулого. Дулата Йоулу подозревают в хранении наркотиков, сообщает «Интерфакс».

    Защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанного с нахождением в следственном изоляторе. За рецидивиста мог поручиться его дядя.

    Юрист: «Мой подзащитный не судим, загранпаспорт находится у следствия, его дядя готов поручиться за него или внести залог до 1 миллион рублей. Просим избрать одну из трех мер — личное поручительство, залог или домашний арест. Его дядя также готов предоставить место проживания на время домашнего ареста».

    Однако суд учел доводы следствия, заявившего, что преступник может сбежать, передает «Интерфакс».

    Сотрудник СК РФ: «Хочу приобщить рапорты из МВД, в которых говорится, что наш обвиняемый занимает одно из основных мест в качестве криминального авторитета Ингушетии и в Северо-Кавказском регионе, он может скрыться от следствия. Обвиняемый не имеет прописки и постоянного места жительства в Москве, прошу избрать меру пресечения в виде ареста».

    Накануне полиция задержала 44-летнего Ахмеда Сутулого в московском ресторане. У подозреваемого был изъят сверток с наркотиком растительного происхождения. Возбуждено уголовное дело.

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