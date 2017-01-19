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  • 19.01, 19:30
Вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый задержан в Москве. задержание, криминал, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый задержан в Москве

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Вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый задержан в Москве

Вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый задержан в Москве

Вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый задержан в Москве

    Криминального авторитета схватили в одном из ресторанов в центре столицы. При нем обнаружили наркотики.

    В пресс-центре полиции сообщили, что задержание провели сотрудники ГУ уголовного розыска МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа «Рысь» Росгвардии. У 44-летнего криминального авторитета изъяли сверток растительного происхождения. По результатам экспертизы, содержимое было признано наркотиком. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Пресс-центр МВД: «Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям».

    Ахмед Евлоев родился в 1973 году в Ингушетии. В криминальных кругах известен под кличкой Сутулый.

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