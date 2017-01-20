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  • 20.01, 13:41

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам российской нефти

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Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам российской нефти

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами.

Об этом белорусский лидер заявил на встрече с вице-премьером страны Владимиром Семашко.

Александр Лукашенко: «Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами».

По словам Лукашенко, вопросы об альтернативных поставках нефти обсуждались еще в конце прошлого года. Более того, некоторые из них уже опробованы в Белоруссии.

Александр Лукашенко: «Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически».

При этом президент Белоруссии отметил, что переговоры с Россией должны продолжаться «на перспективу», передает «Интерфакс».

Напомним, Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн из-за задолженности белорусской стороны за газ. По данным «Газпрома», в период с января по сентябрь 2016 года Белоруссия накопила задолженность за поставки газа в размере $340 млн.



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