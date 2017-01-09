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  • 09.01, 09:20

СМИ: Россия планирует сократить поставки нефти Белоруссии

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СМИ: Россия планирует сократить поставки нефти Белоруссии

СМИ: Россия планирует сократить поставки нефти Белоруссии

По данным газеты «Коммерсант», Минэнерго РФ планирует сократить экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года на 12%.

Издание ссылается на источники, близкие к обсуждению вопроса. Сообщается, что Минск в конце декабря получил от Москвы график, в нем объем поставок нефти сократился с 4,5 млн тонн до 4 млн тонн.

Москва и Минск так и не смогли договориться по вопросам погашения долга Белоруссии за российский газ. Задолженность накапливается с января прошлого года, к концу ноября долг составлял уже около 425 млн долларов.

Ранее Москва соглашалась предоставить Минску некоторую субсидию за счет зачисления таможенных пошлин на нефть в бюджет Белоруссии, Минск же должен был полностью погасить долг за газ. Но Белоруссия просила новый кредит, в результате переговоры провалились, отмечает «Коммерсант».

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