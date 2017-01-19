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  • 20.01, 00:03
В Лондоне завершились слушания по делу о долге Украины перед РФ. Лондон, Украина, кредиты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лондоне завершились слушания по делу о долге Украины перед РФ

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В Лондоне завершились слушания по делу о долге Украины перед РФ

В Лондоне завершились слушания по делу о долге Украины перед РФ

    Высокий суд Лондона в четверг завершил слушания сторон по иску России к Украине о долге в 3 млрд долларов.

    Судья Уильям Блэр, под председательством которого прошло трехдневное заседание, взял время на вынесение решения.

    Уильям Блэр, судья: «Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении».

    Представители как истца, так и ответчика предполагают, что на вынесение решения «могут потребоваться месяцы». Но и на этом судебное разбирательство, вероятно, не завершится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на вердикт суда. Учитывая долгую процедуру, на это может уйти несколько лет, отмечает ТАСС.

    Россия обратилась в Высокий суд Лондона в феврале 2016 года с иском о взыскании с Украины долга. Еще 21 декабря 2015 года долг составлял 3 млрд долларов плюс невыплата последнего купона в размере 75 млн долларов, и с каждым днем задолженность растет на 683 тысячи долларов за счет процентов.

    Украина требует детального рассмотрения дела, настаивая на том, что кредит был предоставлен в декабре 2013 года на условиях, которые стали «необычными, чрезвычайными и обременительными для Украины». Также Киев называет это дело политизированным.

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