Медведев назвал разрушение отношений с РФ главной внешнеполитической ошибкой США

покидает пост президента США, оказалась недальновидной в отношениях с РФ. Вашнгтону надо было учитывать, что Россия не «банановая республика», и давление на нее недопустимо, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он дал оценку некоторым аспектам деятельности администрации Обамы на своей странице в Facebook.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел некоторые итоги работы администрации Барака Обамы, связанные с российском-американскими отношениями.
-- English text below --Опубликовано Дмитрием Медведевым 19 января 2017 г.
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Медведев назвал глупостью ограничения на въезд в Америку руководству российского парламента, бизнесменам и министрам. При этом премьер заявил о готовности России «пройти свой путь» для нормализации отношений с США.
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