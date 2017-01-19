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  • 20.01, 00:03

Медведев назвал разрушение отношений с РФ главной внешнеполитической ошибкой США

3 комментария

Медведев назвал разрушение отношений с РФ главной внешнеполитической ошибкой США

Медведев назвал разрушение отношений с РФ главной внешнеполитической ошибкой США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел некоторые итоги работы администрации Барака Обамы, связанные с российском-американскими отношениями.

Администрация президента США Барака Обамы, который 20 января покидает пост президента США, оказалась недальновидной в отношениях с РФ. Вашнгтону надо было учитывать, что Россия не «банановая республика», и давление на нее недопустимо, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он дал оценку некоторым аспектам деятельности администрации Обамы на своей странице в Facebook.

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Завершила свою деятельность администрация президента США Барака Обамы. Итоги ее работы оказали…

Опубликовано Дмитрием Медведевым 19 января 2017 г.

Медведев назвал глупостью ограничения на въезд в Америку руководству российского парламента, бизнесменам и министрам. При этом премьер заявил о готовности России «пройти свой путь» для нормализации отношений с США.

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