Для разбора завалов во взорванном в Ленобласти доме пришлось демонтировать крышу

Чиновники Ломоносовского района заявили о выплате компенсаций в размере 40 тысяч рублей семьям, проживавшим в доме на Советской улице в деревне Лаголово. МЧС продолжает работать на месте и выясняет, пригодно ли здание для дальнейшего проживания.
Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, накануне эвакуировать пришлось 12 человек, в том числе двоих детей. Многие из спасенных без посторонней помощи, на самом деле, не могли выбраться из горящих и задымленных помещений.
О том, что именно произошло, сомнения обитатели дома не питают. Взрыв газа — в 14-й квартире. Ее 25-летний обитатель и раньше был во всех смыслах шумным жильцом. Не исключено, что произошедшее — результат его намеренных действий.
Екатерина, родственница жильцов дома №8 по Советской улице в дер. Лаголово: «У него уже попытка. Ему перекрывали газ. Вроде портом он успокоился. Но в итоге всё равно себя взорвал».
Добраться до тела молодого человека, в квартире которого и произошел взрыв, спасатели смогли только сегодня. Для этого пришлось демонтировать плиты на крыше здания. После этого спасатели смогли поднять рухнувшие перекрытия, которые и завалил жильца дома.
Но что бы ни послужило причиной взрыва сила его была весьма внушительной. Достаточно взглянуть на вылетевшие окна и даже тяжелые металлические двери. Демонтаж рухнувших перекрытий нужен еще и чтобы ответить на главный на сегодня вопрос — можно ли будет вернуться в здание.
Антон Клинг, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области: «Будет проведено необходимое обследование с помощью специалистов Госстройнадзора. После этого будет приниматься решение о судьбе здания».
Большинство жильцов пострадавшего дома остались у родственников. Несколько человек поселили в гостинице, правда, относительно далеко — в Большой Ижоре. В случае невозможности вернуться в свои квартиры им обещают предоставить новое жилье.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Комментарии