В Ленобласти от взрыва газа вспыхнул жилой дом

Стало известно о взрыве газа в Ломоносовском районе. По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры, где и произошло ЧП.

Как сообщили в МЧС, в двухэтажном доме на Советской улице в деревне Лаголово произошел пожар. По словам очевидцев, ему предшествовал резкий хлопок. Некоторые говорят, что ощутили взрывную волну.Есть информация, что у дома частично просела крыша и перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели провели эвакуацию. Из здания вывели 10 человек. Выяснилось, что в доме взорвался газовый баллон.По неподтвержденной пока информации, пострадал один человек. Это житель квартиры, где и прогремел взрыв. Ранее от него якобы поступали угрозы, в которых он обещал «всех взорвать» — об этом пишут жители Лаголова в соцсетях. Губернатор Ленинградской области распорядился найти пострадавшим временное жилье.