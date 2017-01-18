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  • 18.01, 22:16
В Ленобласти от взрыва газа вспыхнул жилой дом. Ленинградская область, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Ленобласти от взрыва газа вспыхнул жилой дом

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В Ленобласти от взрыва газа вспыхнул жилой дом

В Ленобласти от взрыва газа вспыхнул жилой дом

    Стало известно о взрыве газа в Ломоносовском районе. По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры, где и произошло ЧП.

    Как сообщили в МЧС, в двухэтажном доме на Советской улице в деревне Лаголово произошел пожар. По словам очевидцев, ему предшествовал резкий хлопок. Некоторые говорят, что ощутили взрывную волну.

    Есть информация, что у дома частично просела крыша и перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели провели эвакуацию. Из здания вывели 10 человек. Выяснилось, что в доме взорвался газовый баллон.

    По неподтвержденной пока информации, пострадал один человек. Это житель квартиры, где и прогремел взрыв. Ранее от него якобы поступали угрозы, в которых он обещал «всех взорвать» — об этом пишут жители Лаголова в соцсетях. Губернатор Ленинградской области распорядился найти пострадавшим временное жилье.

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