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  • 19.01, 18:00
Движение в центре Москвы ограничат на время «Крещенского забега». православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Движение в центре Москвы ограничат на время «Крещенского забега»

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Движение в центре Москвы ограничат на время «Крещенского забега»

Движение в центре Москвы ограничат на время «Крещенского забега»

Движение в центре Москвы ограничат на время «Крещенского забега»

    Сегодня вечером от храма Христа Спасителя до Лужников и обратно стартует «Крещенский забег». С 19:00 до 00:00 нельзя будет проехать по Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным, а также по улицам, которые к ним примыкают.

    Уже сейчас ограничено движение по Пречистенской набережной на участке от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста. Полностью движение восстановят только ночью.

    Напомним, сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Одними из самых комфортных крещенских купаний в этом году могут похвастаться жители Петропавловска-Камчатского, где рядом с купелями развернули полевую баню и установили бассейны с горячей водой. В Курске крещенские омовения прошли у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. В Иркутске крещенский заплыв устроили прямо в Байкале. А в Крыму, где из-за плюсовой температуры прорубать иордани не пришлось, люди очищались в Чёрном море.

    К празднованию присоединились и дети. Воспитанники клуба юных моржей Красноярска вместе с воспитателями устроили на улице обливание холодной водой. В Москве в этом году искупаться можно было только в естественных водоемах.

    Верующие сегодня по традиции запасаются святой водой. Считается, что крещенская вода сохраняет свои чудесные свойства на протяжении всего года.

    Миллионы православных верующих встретили Крещение Господне. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних х…

    Опубликовано НТВ 18 января 2017 г.

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