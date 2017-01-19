Движение в центре Москвы ограничат на время «Крещенского забега»

Сегодня вечером от храма Христа Спасителя до Лужников и обратно стартует «Крещенский забег». С 19:00 до 00:00 нельзя будет проехать по Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным, а также по улицам, которые к ним примыкают.
Напомним, сегодня православные христиане отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. Одними из самых комфортных крещенских купаний в этом году могут похвастаться жители Петропавловска-Камчатского, где рядом с купелями развернули полевую баню и установили бассейны с горячей водой. В Курске крещенские омовения прошли у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. В Иркутске крещенский заплыв устроили прямо в Байкале. А в Крыму, где из-за плюсовой температуры прорубать иордани не пришлось, люди очищались в Чёрном море.
К празднованию присоединились и дети. Воспитанники клуба юных моржей Красноярска вместе с воспитателями устроили на улице обливание холодной водой. В Москве в этом году искупаться можно было только в естественных водоемах.
Верующие сегодня по традиции запасаются святой водой. Считается, что крещенская вода сохраняет свои чудесные свойства на протяжении всего года.
Миллионы православных верующих встретили Крещение Господне. Крещение или Богоявление — один из главных и самых древних х…Опубликовано НТВ 18 января 2017 г.
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