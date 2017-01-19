Следователи назвали возможную причину обрушения конного клуба в Бердске

В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области назвали возможную причину обрушения крыши в конном клубе Бердска.ТАСС в управлении, «обрушение крыши, предположительно, произошло из-за снега».
Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время организован осмотр места происшествия, выехала оперативно-следственная группа. Будет организована доследственная проверка».
Площадь обрушения в здании клуба составляет 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
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