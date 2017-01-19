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  • 19.01, 16:28

Следователи назвали возможную причину обрушения конного клуба в Бердске

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Следователи назвали возможную причину обрушения конного клуба в Бердске

Следователи назвали возможную причину обрушения конного клуба в Бердске

Следователи назвали возможную причину обрушения конного клуба в Бердске
  • Фото: 54.mchs.gov.ru

    • В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области назвали возможную причину обрушения крыши в конном клубе Бердска.

    Как сообщили ТАСС в управлении, «обрушение крыши, предположительно, произошло из-за снега».

    Из сообщения СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время организован осмотр места происшествия, выехала оперативно-следственная группа. Будет организована доследственная проверка».

    По данным СК, жертвами обрушения стали 15-летний ребенок и женщина 45 лет. По последним данным, пятеро пострадали, включая трех детей. По информации регионального МЧС, «людей под завалами нет, однако из-под обломков не смогли выбраться семь лошадей».

    Площадь обрушения в здании клуба составляет 500 кв. метров, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

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