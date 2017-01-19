Facebook объяснил запрет RT на публикацию постов с фото и видео

Телеканал RT получил уведомление от Facebook, в котором говорится, что причиной запрета на публикацию фото- и видеоматериалов стала жалоба, поступившая от одного из подразделений «Радио Свобода».
RT: «Согласно уведомлению, в связи с предполагаемым нарушением авторских прав жалоба поступила от телеканала „Настоящее время“ — проекта американского „Радио Свободы“, которое получает финансирование от Государственного департамента США».
В руководстве интернет-редакции канала сочли, что эта жалоба выглядит странно, поскольку права на трансляцию пресс-конференции принадлежали Associated Press, а RT является клиентом этого агентства. Попытки связаться с представителями Facebook пока не принесли результатов.
RT был лишен возможности публиковать в Facebook сообщения, содержание изображения, видео и ссылки. Запрет, как ожидается, будет снять только 21 января, после завершения инаугурации Дональда Трампа.
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