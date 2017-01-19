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  • 19.01, 13:26

Facebook запретил каналу RT публиковать ссылки и видео на время инаугурации Трампа

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Facebook запретил каналу RT публиковать ссылки и видео на время инаугурации Трампа

Facebook запретил каналу RT публиковать ссылки и видео на время инаугурации Трампа

Социальная сеть ввела ограничения для канала во время трансляции пресс-конференции уходящего с поста президента Барака Обамы.

Facebook заблокировал телеканалу RT возможность публиковать сообщения с изображениями, ссылками и видео на англоязычной странице. Запрет будет действовать до окончания инаугурации избранного 45-го президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января.




Как сообщается в релизе, возможность публикаций фото- и видеоматериалов будет возвращена в 10:25 21 января. В настоящее время ведутся переговоры с представителями Facebook.

We’re currently blocked from new posts or shares to FB. The ban, as it stands, lasts until 10:25pm Saturday, Moscow…

Опубликовано RT 18 января 2017 г.


Запрет был введен в тот момент, когда телеканал транслировал последнюю пресс-конференцию Барака Обамы, покидающего свой пост.

RT: «Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на трансляцию».

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