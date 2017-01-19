Facebook запретил каналу RT публиковать ссылки и видео на время инаугурации Трампа

Социальная сеть ввела ограничения для канала во время трансляции
пресс-конференции уходящего с поста президента Барака Обамы.
Зашибись. Теперь нас заблокировал Фейсбук. https://t.co/5hSexdkqOz— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 января 2017 г.
Как сообщается в релизе, возможность публикаций фото- и видеоматериалов будет возвращена в 10:25 21 января. В настоящее время ведутся переговоры с представителями Facebook.
We’re currently blocked from new posts or shares to FB. The ban, as it stands, lasts until 10:25pm Saturday, Moscow…Опубликовано RT 18 января 2017 г.
Запрет был введен в тот момент, когда телеканал транслировал последнюю пресс-конференцию Барака Обамы, покидающего свой пост.
RT: «Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на трансляцию».
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