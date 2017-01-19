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  • 19.01, 13:27

ФАС поддержала опасения банков по поводу перевода всех бюджетников на карты «Мир»

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ФАС поддержала опасения банков по поводу перевода всех бюджетников на карты «Мир»

ФАС поддержала опасения банков по поводу перевода всех бюджетников на карты «Мир»

Федеральная антимонопольная служба поддерживает позицию российских банков, которые просят не переводить все бюджетные зарплаты и пенсии на карты «Мир».

Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева пояснила РИА Новости, что, по мнению ведомства, перевод всех бюджетников на «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных системы и ущемлению прав граждан.

ФАС уже направила свое заключение по соответствующему законопроекту в Банк России.

Как сообщалось ранее, сразу несколько банков подготовили письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных выплат на карту «Мир». Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.

Глава «Сбербанка» Герман Греф подтвердил, что его банк также не поддерживает перевод бюджетников на карты «Мир». Он пояснил, что лучший путь для предоставления высочайшего качества услуг — это равные условия конкуренции, а любые преференции ведут к повышению стоимости услуг и к падению качества.

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