ФАС поддержала опасения банков по поводу перевода всех бюджетников на карты «Мир»

Федеральная антимонопольная служба поддерживает позицию российских банков, которые просят не переводить все бюджетные зарплаты и пенсии на карты «Мир».РИА Новости, что, по мнению ведомства, перевод всех бюджетников на «Мир» может привести к ограничению конкуренции на рынке платежных системы и ущемлению прав граждан.
ФАС уже направила свое заключение по соответствующему законопроекту в Банк России.
не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных выплат на карту «Мир». Среди аргументов — противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры.
Глава «Сбербанка» Герман Греф подтвердил, что его банк также не поддерживает перевод бюджетников на карты «Мир». Он пояснил, что лучший путь для предоставления высочайшего качества услуг — это равные условия конкуренции, а любые преференции ведут к повышению стоимости услуг и к падению качества.
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