Банки просят ЦБ не переводить всех бюджетников на карты «Мир»

Крупные российские банки намерены попросить ЦБ не переводить всех бюджетников на карты «Мир».Коммерсант», соответствующее письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной среди прочих планируют отправить «Альфа-банк», «Открытие», «Промсвязьбанк».
Перевести на карты «Мир» выплату всех бюджетных зарплат и пенсий банки должны с 1 января 2018 года. Но они утверждают, что это противоречит антимонопольному законодательству.
Кроме того, говорят эксперты, это вызовет недовольство граждан, так как использование тех или иных карт — это исключительное право самих людей.
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