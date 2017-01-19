Шансонье Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

Артист нашел инвестора для возмещения ущерба пайщикам жилого комплекса
ТАСС со ссылкой на слова артиста, «на сегодняшний день достигнуто соглашение и найден инвестор и застройщик, которые готовы вернуть деньги пайщикам „Бухта-Квинс“ путем выкупа паев».
«Бухта-Квинс» в Екатеринбурге по делу о мошенничестве, фигурантом которого он является.
Александр Новиков: «Есть четыре потенциальных инвестора, один из них Алибек Исаев, стоимость завершения проекта жилого комплекса — 1,5 млрд рублей».
В декабре прошлого года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.
под подписку о невыезде.
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