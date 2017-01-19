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  • 19.01, 13:26

Шансонье Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

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  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Шансонье Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

Шансонье Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам

Шансонье Александр Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС

    • Артист нашел инвестора для возмещения ущерба пайщикам жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге по делу о мошенничестве, фигурантом которого он является.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова артиста, «на сегодняшний день достигнуто соглашение и найден инвестор и застройщик, которые готовы вернуть деньги пайщикам „Бухта-Квинс“ путем выкупа паев».

    Александр Новиков: «Есть четыре потенциальных инвестора, один из них Алибек Исаев, стоимость завершения проекта жилого комплекса — 1,5 млрд рублей».

    В декабре прошлого года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

    Изначально 23 декабря суд Екатеринбурга избрал для музыканта меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, однако Свердловский областной суд отпустил Новикова под подписку о невыезде.

    Подробности — в выпуске программы «ЧП» в 13:20 на НТВ и НТВ.Ru.

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