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  • 23.12, 11:53

Суд решит вопрос об аресте шансонье Александра Новикова

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  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Суд решит вопрос об аресте шансонье Александра Новикова

Суд решит вопрос об аресте шансонье Александра Новикова

Суд решит вопрос об аресте шансонье Александра Новикова
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Известный шансонье и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков может быть отправлен под домашним арест.

    Новиков является фигурантом дела бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, обвиняемого по статье «Мошенничество по предварительному сговору, совершенное группой лиц».

    В уголовном деле речь идет о махинациях с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. В строительство домов вложили около 150 млн рублей 65 человек. Новиков и Шилиманов перевели деньги пайщиков на свои счета и остановили строительство. 19 декабря Шилиманов был задержан.

    Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня решит вопрос о мере пресечения и для Шилиманова, и для Новикова.

    В Главном следственном управлении МВД России по Свердловской области не комментируют информацию относительно Новикова, передает «Интерфакс».

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