Суд решит вопрос об аресте шансонье Александра Новикова

Известный шансонье и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков может быть отправлен под домашним арест.
В уголовном деле речь идет о махинациях с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. В строительство домов вложили около 150 млн рублей 65 человек. Новиков и Шилиманов перевели деньги пайщиков на свои счета и остановили строительство. 19 декабря Шилиманов был задержан.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня решит вопрос о мере пресечения и для Шилиманова, и для Новикова.
В Главном следственном управлении МВД России по Свердловской области не комментируют информацию относительно Новикова, передает «Интерфакс».
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