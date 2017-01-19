Обама надеется на хорошие отношения между Россией и Украиной

Барак Обама считает, что отношения между Москвой и Киевом будут хорошими, так как эти две страны связаны историческими и культурными узами. Об этом он заявил на прощальной
пресс-конференции в Белом доме.
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При этом Обама подчеркнул, что Украина — независимая страна, передает ТАСС. 44-й президент США в очередной раз обвинил Москву в нарушении нарушении суверенитета Украины и напомнил о действующих по этой причине санкциях в отношении РФ.
стремился к конструктивным отношениям с Москвой.
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