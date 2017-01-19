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  • 19.01, 04:20

Обама надеется на хорошие отношения между Россией и Украиной

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts
Обама надеется на хорошие отношения между Россией и Украиной

Обама надеется на хорошие отношения между Россией и Украиной

Обама надеется на хорошие отношения между Россией и Украиной
  • Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Барак Обама считает, что отношения между Москвой и Киевом будут хорошими, так как эти две страны связаны историческими и культурными узами. Об этом он заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

    Барак Обама, президент США: «Как я говорил ранее, ожидаю, что у России и Украины будут прочные отношения. Исторически они связаны всеми видами культурных и социальных уз».

    При этом Обама подчеркнул, что Украина — независимая страна, передает ТАСС. 44-й президент США в очередной раз обвинил Москву в нарушении нарушении суверенитета Украины и напомнил о действующих по этой причине санкциях в отношении РФ.

    Также в ходе своей последней пресс-конференции на посту президента США Обама затронул тему российско-американских отношений. По его словам, во время своего президентства он стремился к конструктивным отношениям с Москвой.

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