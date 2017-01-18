Суд в Петербурге оправдал автора культурной лекции о йоге

Выступление Дмитрия Угая в
вменялась незаконная миссионерская деятельность во время чтения лекции о разновидностях йоги, пришел на суд в сопровождении трех адвокатов и с небольшой библиотекой.
лофт-проекте «Этажи» суд посчитал правомерным и не нарушающим «закон Яровой».
Но цитировать первоисточники защите не пришлось. Уровень теоретической подготовки не позволил оппонентам вступить в дискуссию. Ни заявитель, обеспокоенный так называемым миссионерством Угая, ни сотрудник полиции, составлявший протокол, ни свидетельница, усмотревшая в популярной лекции агитацию за Кришну, так и не смогли ответить на вопрос, что же такое вайшнавизм. Хотя именно этот термин все вышеперечисленные упоминали в документах по делу.
При этом на видеозаписи той самой спорной лекции, которую сегодня постоянно пересматривали, ни разу не звучит название этой религиозной традиции. После двух с половиной часов разбирательств мировой судья так и не обнаружила состава правонарушения. Аплодисменты в зале сегодня прозвучали и в ее адрес.
По словам Наиля Насибулина, чье заявление в полицию стало поводом для задержания Угая и дальнейших судебных разбирательств, обжаловать решение суда православный активист не намерен.
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