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  • 10.01, 18:43
Петербургского философа судят за лекцию о йоге. Санкт-Петербург, законодательство, йога, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургского философа судят за лекцию о йоге

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Петербургского философа судят за лекцию о йоге

Петербургского философа судят за лекцию о йоге

Петербургского философа судят за лекцию о йоге

    Мировой суд Петербурга приступил к рассмотрению резонансного дела Дмитрия Угая, которого обвиняют в мессионерской деятельности на лекции о йоге. Философ прочитал доклад об особенностях этой духовной и физической практики в октябре минувшего года в лофт-проекте «Этажи».

    Примечательно, что ни специалисты по религиоведению, ни юристы не считают Дмитрия виновным, поскольку йога не является религией. Более того, в 2014 году Россия и Индия, подписывая соглашение об укреплении партнерства, для популяризации здорового образа жизни договорились в том числе открывать лагеря обучения йоги. Документ был ратифицирован лидерами двух стран.

    Корреспондент НТВ Юлия Олещенко     побывала на первом слушании по скандальному делу.

    В здание мирового суда Дмитрий Угай пожаловал не с пустыми руками. Солидная стопка книг, по словам обвиняемого в незаконной мессионерской деятельности, — те самые авторитетные академические источники, опираясь на которые он в октябре минувшего года читал популярную лекцию о различных направлениях йоги в рамках фестиваля «Ведалайф».

    Анастасия Леонтьева, куратор лофт-проекта «Этажи»: «У нас фестиваль проводился не первый раз. Это люди, которые интересуются, в первую очередь, именно данным мероприятием. Это различная эзотерика йоги и, по-моему, веганская стезя тоже есть».

    На 30-й минуте лекции в арендованное фестивалем пространство в лофт-проекте «Этажи» нагрянули стражи правопорядка. Выступающего срочно препроводили в 76-й отдел полиции, обойдясь без составления протокола и объяснения причин. Лишь потом выяснилось: полицейские отреагировали на заявление петербуржца Наиля Насибулина.

    Наиль Насибулин, заявитель: «Я на стороне своей совести и своего православного сердца, которое не позволяет мне пройти мимо, когда людей просто обманывают».

    По мнению неравнодушного горожанина, Дмитрий Угай не рядовой просветитель, а монах-проповедник, принадлежащий кришнаитскому движению «Шри Чайтанья Сарасват Матх».

    Наиль Насибулин, заявитель: «Просто на лекции он снял свои монашеские одежды и представил себя как обычный педагог, преподаватель йоги».

    Дмитрий Угай, обвиняемый в незаконной мессионерской деятельности: «Считаю, что моя вина не доказана, что сведения о том, что я принадлежу религиозной организации, ложные. Я не осуществлял никакой незаконной мессионерской деятельности».

    Дмитрий Угай рассказал, что четверть века практикует бхакти-йогу. Но ему, дипломированному философу и программисту, оперативники не дали возможности объяснить нюансы. Скорее всего, люди в погонах руководствовались пособием по вопросам взаимодействия государства и религиозных организаций, разработанным Федеральным агентством по делам национальностей, МВД и Минюстом, где о йоге — ни слова. А Международное общество сознания Кришны фигурирует в одном ряду с церковью сайентологии и «Свидетелями Иеговы».

    Дмитрий Угай, обвиняемый в незаконной мессионерской деятельности: «Я йог и значит кришнаит. Но они же не разбираются, что именно я практикую, чем занимаюсь. То есть у них не было времени это исследовать».

    Адвокат Дмитрия, находившийся на той самой злополучной лекции, не исключает, что дело сфабриковано, а протокол составлен с грубыми нарушениями.

    Сергей Латышевский, адвокат: «Исходя из этого дела, за пределами окажется абсолютно любой, если будет указание сверху. Не важно, кто скажет и что скажет, его привлекут уже к ответственности».

    По мнению экспертов, всё дело в так называемом законе Яровой. Нечеткие формулировки делают крайне тонкой грань между просветительской и мессионерской деятельностью. Примечательно, что среди тех, кто выразил поддержку Дмитрию Угаю, оказались не только йоги.

    Александр Хмелев, священник кельтской церкви Германии: «Мы сейчас должны поддерживать людей, которые страдают по этому безбожному закону. Он реально безбожен».

    Жаль, что неотвратимость действия закона кармы на первом заседании проверить не удалось. Но следующее должно пройти с участием свидетелей, так что шанс на торжество высшей справедливости не исключают даже атеисты, сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

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