В США журналисты отправили Трампу открытое письмо с критикой

Представители американской прессы в послании не только высказали недовольство действиями избранного президента, но и пообещали повысить собственные стандарты работы.
В первую очередь редактор раскритиковал посты Трампа в Twitter в адрес некоторых корреспондентов, а также осудил запрет ряду новостных организаций освещать его деятельность.
В письме журналисты признают, что Трамп имеет право принимать такие меры или высказывать мнение о корреспондентах в соцсети. Но представители прессы напомнили, что именно они решают, сколько эфирного времени выделить его представителям, а также общаться ли с чиновниками из администрации Трампа в неофициальном порядке. Со своей стороны журналисты пообещали задать более высокие стандарты в своей работе и освещать события более точно.
Напомним, ранее стало известно, что пресс-центр могут из Белого дома могут перенести в другое здание. Официально эту инициативу объясняют нехваткой мест для журналистов. Однако это также может быть связано с тем, что ряд СМИ подают информацию об избранном президенте в критическом ключе.
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